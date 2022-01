Grupo Samel apresenta publicação dos resultados da pesquisa com a Proxalutamida na revista internacional Cureus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Na manhã desta segunda-feira, 24 de janeiro, o Grupo Samel e o Dr. Flávio Cadegiani, um dos responsável pelo estudo da Proxalutamida no Brasil, apresentaram os resultados finais da pesquisa sobre o uso do medicamento em coletiva de imprensa realizada no Samel Health Tech, laboratório de desenvolvimento de novas tecnologias da Samel, localizado no centro de Manaus.

O medicamento foi utilizado em pacientes acometidos pelo novo coronavírus em todo o país no ano de 2021, inclusive nos Hospitais Samel, que serviu de campo de estudo da pesquisa, onde apresentou, nas duas fases iniciais, resultados muito positivos, além de ser utilizado em outros hospitais de outras regiões do país.

Na ocasião, os pesquisadores, em parceria com a Samel, comprovaram, através dos resultados apresentados, a eficácia do medicamento no tratamento da COVID-19, reiterados por meio da publicação oficial do estudo no periódico científico Internacional Cureus.

A pesquisa recebeu nota máxima em todos os quesitos avaliados pela revista científica, além de receber a maior nota de estudo clínico da história do periódico Cureus, onde foi publicada.

Resultados

Os resultados finais apresentados pelo médico Flávio Cadegiani mostram que após o uso do medicamento por 14 dias em pacientes acometidos pela COVID-19 nas regiões Norte e Sul, houve uma redução de mortalidade de 80% em 14 dias; além da redução de mortalidade de 78% em 28 dias; redução de tempo de internação em 58% e a recuperação de 121% mais rápida no dia 14, com resultados muitos semelhantes entre Norte e Sul.

Sobre a pesquisa

O estudo foi desenvolvido no Amazonas a partir de fevereiro de 2021 e se deu através de um convite de pesquisadores dos Estados Unidos e do Brasil, que escolheram a Samel devido às várias cerificações de excelência em atendimento hospitalar.

Confira a publicação oficial do estudo na revista científica Cureus: https://www.cureus.com/articles/80171-final-results-of-a-randomized-placebo-controlled-two-arm-parallel-clinical-trial-of-proxalutamide-for-hospitalized-covid-19-patients-a-multiregional-joint-analysis-of-the-proxa-rescue-androcov-trial

