Grupo Samel inaugura Centro de Terapia Integrada nesta sexta-feira em Shopping de Manaus

Redação AM POST

O Grupo Samel inaugura na noite desta sexta-feira, 25 de março, o seu Centro de Terapia Integrada, localizado no primeiro andar do Manaus Plaza Shopping, ao lado do Centro Médico Samel Manaus Plaza. O espaço inicia seus atendimentos no sábado, 26, e funcionará de segunda a sexta-feira, de 07h a 20h, aos sábados, de 07 às 18h e aos domingos, de 07h às 12h, e conta com uma série de modernos equipamentos e infraestrutura adequada para realização de atividades voltadas para a reabilitação dos pacientes da Samel.

Segundo o presidente do Grupo Samel, Sr. Luis Alberto Nicolau, “a inauguração do Centro de Fisioterapia Samel é uma grande conquista e representa um importante avanço, trazendo mais comodidade, conforto e qualidade de vida aos nossos pacientes que necessitam da fisioterapia para que alcancem a plena saúde. ”

O espaço conta com ala para terapia da dor, consultórios pediátricos, fisioterapia pélvica, área de pilates, ginásio ortopédico, salas de acupuntura e eletroestimulação.

Inauguração

Além de Luis Alberto Nicolau, presidente da instituição, o evento de inauguração contará com a presença dos diretores Ricardo e Hiram Nicolau, da diretora técnica dos Hospitais Samel, Dra. Dirce Onety, do coordenador da unidade de Terapia Integrada e inventor da Cápsula Vanessa, Manoel Amorim, entre outros gestores e colaboradores.