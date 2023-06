Grupo Samel recebe doação de unidades de Salonpas Adesivo da renomada empresa Hisamitsu Farmacêutica do Brasil

No dia 16 de junho, o Sr. Hiram Nicolau, diretor do Grupo Samel, acompanhado da Sra.Tania Moreira, diretora de Relacionamento da instituição, recebeu uma visita ilustre dos representantes da Hisamitsu Farmacêutica do Brasil, uma das principais empresas da indústria farmacêutica, com uma unidade localizada no Polo Industrial de Manaus (PIM).

Durante o encontro, a Samel apresentou o seu histórico, destacando sua fundação, o plano de expansão nos últimos anos e seu papel no combate à pandemia de COVID-19, que teve início em 2020. Em seguida, a diretoria da Hisamitsu fez uma breve apresentação sobre a empresa e seus produtos.

Como reconhecimento aos esforços da Samel na luta contra o coronavírus, a Hisamitsu realizou a generosa doação de 1.000 unidades do Salonpas Adesivo para serem utilizadas nas unidades da Samel, por meio da ação Salonpas Day.

A entrega foi feita pelo diretor-presidente da Hisamitsu Farmacêutica do Brasil, Sr. Jun Araki, que esteve acompanhado pelo diretor vice-presidente, Sr. Hiromitsu Tsunoda, pela gerente administrativa, Diana Tada, pelo supervisor de marketing, Augusto Uchiyama, e pela analista de marketing, Karina Ikejiri. A visita também contou com a presença do ilustre cônsul geral do Japão, Sr. Masahiro Ogino, e da Sra. Shima, do Consulado Geral do Japão em Manaus.

O Grupo Samel expressa profunda gratidão pela visita dos membros da diretoria da empresa Hisamitsu e pela doação do Salonpas Adesivo, que será de grande utilidade na recuperação dos pacientes, especialmente aqueles que recebem tratamento em seu _Centro de Terapias Integradas.

