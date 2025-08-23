Guarda civil salva bebê engasgado em frente a delegacia na Zona Sul de Manaus

Notícias de Manaus – Uma situação de desespero terminou em um gesto heroico na noite desta sexta-feira (22), quando um guarda civil municipal de Manaus salvou um bebê de apenas dois meses que havia se engasgado com leite materno. O caso aconteceu por volta das 21h, na entrada do 1º Distrito Integrado de Polícia (1º DIP), localizado no bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul da capital.

Segundo relatos, uma mãe chegou correndo à delegacia com o bebê desacordado nos braços, em estado de pânico. A criança, identificada pelas iniciais H.S., estava engasgada e sem conseguir respirar.

O guarda civil Luiz Flávio, que estava de plantão na entrada da unidade, percebeu a gravidade da situação e agiu imediatamente, aplicando a manobra de Heimlich adaptada para recém-nascidos, técnica indicada para desobstruir as vias aéreas em casos de engasgo.

Após momentos de tensão, o bebê voltou a respirar, para alívio da mãe e das pessoas que estavam no local. A criança não apresentava mais sinais de obstrução e foi liberada com a mãe, que preferiu levá-lo para casa, já fora de perigo.

Reconhecimento

A atitude do guarda Luiz Flávio foi elogiada por colegas e pela comunidade, que destacaram o preparo e a agilidade do agente em uma situação crítica.

O episódio também reforça a importância de que pais, responsáveis e agentes públicos tenham noções básicas de primeiros socorros, principalmente durante os primeiros meses de vida das crianças, quando há maior risco de engasgos.

Dica importante

Em casos de emergência envolvendo engasgos, é possível buscar atendimento imediato pelo número 192 (Samu) ou 193 (Corpo de Bombeiros). Cursos gratuitos de primeiros socorros são oferecidos periodicamente por instituições públicas e privadas em Manaus.