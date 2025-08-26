A notícia que atravessa o Brasil!

Guarda Municipal salva bebê de 2 meses de engasgo com leite em Manaus; assista

Guarda aplica Manobra de Heimlich e desobstrui vias aéreas do bebê em ocorrência no 1º DIP.

Por Marcia Jornalist

26/08/2025 às 14:50

Notícias de Manaus – Na noite da última segunda-feira (25), o bebê Hariel dos Santos Oliveira, de apenas 2 meses, passou por um momento de risco ao se engasgar com leite materno.

A mãe, Camila dos Santos Oliveira, desesperada, buscou ajuda no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), informando que a criança estava com a respiração comprometida.

O guarda municipal Luiz Flávio prontamente atendeu ao chamado e aplicou a Manobra de Heimlich no bebê, conseguindo liberar as vias respiratórias e restabelecer a respiração do pequeno.

Um vídeo mostra o momento em que o guarda realiza a técnica, dando leves tapas nas costas da criança até que ela volte a respirar normalmente.

Apesar do acionamento do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), os socorristas ainda não tinham chegado quando a mãe decidiu retornar para casa com o bebê, por volta das 22h47, após o atendimento inicial.

Este caso evidencia a importância do conhecimento em primeiros socorros para profissionais que atuam em espaços públicos, podendo fazer a diferença em situações críticas como o engasgo infantil.

