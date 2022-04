Guardas municipais são instruídos sobre manuseio de spray de pimenta em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), iniciou, nesta quinta-feira, 7/4, o Curso de Manuseio com Agente Incapacitante de Pimenta, para os guardas municipais, no auditório da Casa Militar, na Compensa, zona Oeste. Com duração de dois dias e aulas teóricas e práticas, a capacitação formará 80 agentes inicialmente.

“A Guarda Municipal de Manaus se prepara para um novo momento. Além do bastão, ela passará a utilizar também spray de pimenta e teaser, como armas não letais para o uso progressivo da força. Queremos qualificar inicialmente os guardas municipais que vão trabalhar com armamento letal, para que eles aprendam a fazer o uso progressivo da força, de modo a preservar sempre a vida, priorizando sempre a utilização de técnicas não letais”, disse o coordenador de Formações da Guarda Municipal, Jean Michel.

Para Álvaro Jesus, guarda municipal há 17 anos e instrutor do curso de Manuseio de Spray, essa ferramenta é essencial para a proteção do cidadão e do próprio guarda. “O guarda necessita desse produto para manutenção da ordem pública, já que ele consegue utilizar o uso progressivo da força de maneira escalonada, para que se evite o risco de morte”, disse o agente.

Inicialmente apenas os guardas efetivos participam da formação, uma vez que são os mesmos que estão aptos a atuar no processo seletivo de armamento da guarda. A arma não letal só poderá ser utilizada em casos onde o guarda não tenha condições de defesa própria ou de terceiros.

Quem também está participando dessa primeira turma é o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU). “Verificamos que inúmeros agentes têm sofrido agressões nas nossas operações e por isso aceitamos o convite do secretário da Semseg, Sérgio Fontes, para participar dessa formação, já que nós precisamos realmente nos utilizar de algum mecanismo de defesa, para que essa agressão seja de alguma forma reduzida. O objetivo é levar posteriormente para todos os agentes de trânsito”, salientou o diretor de Operações do IMMU, Stanley Ventilari.

Até o final deste primeiro semestre, a Guarda Municipal deve receber ainda mais três formações, entre elas: Técnicas de Mobilização e Teaser.