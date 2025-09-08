Gusttavo Lima encerra o #SouManaus Passo a Paço 2025 com show inesquecível e público recorde

Notícias de Manaus – O último dia do “#SouManaus Passo a Paço 2025” foi marcado por uma noite apoteótica no palco Malcher. No domingo, 7/9, Gusttavo Lima desembarcou em Manaus e protagonizou um dos momentos mais aguardados do festival, encerrando o evento com um show histórico que reuniu uma multidão no centro histórico da cidade.

PUBLICIDADE

O prefeito David Almeida acompanhou a programação e destacou que o festival bateu recordes de público a cada noite, consolidando Manaus como palco da cultura nacional. “O ‘#SouManaus’ já se consolidou como o maior festival de artes integradas do Brasil. Temos superado marcas históricas de público e mostrado para o país a força da nossa cultura e da nossa gente. Este é um momento de celebração para Manaus”, afirmou.

Leia mais: No palco Malcher, Xand Avião, Ludmilla e 40 Graus de Amor encerram shows da maior edição do #SouManaus 2025

No palco, o embaixador da música sertaneja emocionou e levantou a plateia com um repertório que reuniu sucessos de sua carreira, entre eles “Inventor dos Amores”, “Apelido Carinhoso”, “Balada – Tchê Tchê Rere”, “Bloqueado”, “Ficha Limpa” e “Milu”. A cada canção, o público acompanhava em coro, transformando a apresentação em um espetáculo coletivo de emoção e alegria.

PUBLICIDADE

Gusttavo Lima agradeceu o carinho dos fãs e garantiu que não pretende demorar para retornar à capital amazonense. “Estar em Manaus é sempre especial. Esse público é diferenciado, é energia pura. Hoje, foi um espetáculo e eu só tenho a agradecer por esse carinho imenso. Podem ter certeza de que eu vou voltar muitas vezes ainda para viver tudo isso novamente”, declarou.

Entre os milhares de presentes, a aposentada Miracy Rocha não escondeu a emoção de finalmente ver o ídolo de perto. “Esperei muito por esse momento e valeu cada segundo. Cantei todas as músicas e me emocionei do começo ao fim”, contou.

A pedagoga Adriely Farias, fã de carteirinha, chegou cedo para garantir um bom lugar e destacou a emoção de estar perto do artista. “Sou apaixonada pela música dele e não podia perder essa chance. Estar aqui na frente, vendo de perto, é um sonho realizado”, disse.

Com o show de Gusttavo Lima e apresentações de Péricles, Ludmilla e Xand Avião, o “#SouManaus Passo a Paço 2025” encerrou sua edição reunindo centenas de milhares de pessoas ao longo de três dias de programação e reafirmando sua posição como o maior festival gratuito de artes integradas do Brasil.