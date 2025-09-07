Gusttavo Lima parabeniza David Almeida pelo Sou Manaus 2025

Notícias de Manaus – Na noite deste domingo, 7, durante sua apresentação no festival Sou Manaus passo a paço 2025, no centro da capital amazonense, o cantor Gusttavo Lima fez elogios ao prefeito David Almeida, ressaltando o trabalho de recuperação e ordenamento da região central da cidade.

Em discurso ao público, Gusttavo Lima afirmou que conhece Almeida há muito tempo e agradeceu o apoio e atenção recebidos da gestão municipal. “Obrigado, senhor, pela amizade. Somos amigos há um tempo, estamos juntos. Parabéns pela gestão e cuida bem desse povo de Manaus, que é maravilhoso”, declarou.

O artista também convidou a plateia a aplaudir o prefeito e a valorizar o espaço público revitalizado, especialmente o mirante que proporciona uma bela vista do rio que corta Manaus. “Vamos bater palmas para o prefeito, que está botando o centro em ordem novamente. Traga a família para esse mirante maravilhoso, que é um presente para a cidade”, completou o cantor se referindo ao Mirante Lúcia Almeida.

O festival Manaus 2025 tem sido palco de grandes shows e também de manifestações de apoio e reconhecimento ao trabalho da prefeitura na melhoria da infraestrutura e dos espaços públicos, reforçando o compromisso da gestão com o desenvolvimento urbano e o lazer da população.

A relação próxima entre Gusttavo Lima e o prefeito David Almeida foi destacada durante a apresentação, aproximando artistas, poder público e cidadãos em um momento de celebração cultural.