A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Gusttavo Lima parabeniza David Almeida pelo Sou Manaus 2025

Cantor agradece carinho e convida população a valorizar o trabalho da gestão municipal.

Por Marcia Jornalist

07/09/2025 às 20:24 - Atualizado em 07/09/2025 às 20:29

Ver resumo

Notícias de Manaus – Na noite deste domingo, 7, durante sua apresentação no festival Sou Manaus passo a paço 2025, no centro da capital amazonense, o cantor Gusttavo Lima fez elogios ao prefeito David Almeida, ressaltando o trabalho de recuperação e ordenamento da região central da cidade.

PUBLICIDADE

Em discurso ao público, Gusttavo Lima afirmou que conhece Almeida há muito tempo e agradeceu o apoio e atenção recebidos da gestão municipal. “Obrigado, senhor, pela amizade. Somos amigos há um tempo, estamos juntos. Parabéns pela gestão e cuida bem desse povo de Manaus, que é maravilhoso”, declarou.

O artista também convidou a plateia a aplaudir o prefeito e a valorizar o espaço público revitalizado, especialmente o mirante que proporciona uma bela vista do rio que corta Manaus. “Vamos bater palmas para o prefeito, que está botando o centro em ordem novamente. Traga a família para esse mirante maravilhoso, que é um presente para a cidade”, completou o cantor se referindo ao Mirante Lúcia Almeida.

PUBLICIDADE

O festival Manaus 2025 tem sido palco de grandes shows e também de manifestações de apoio e reconhecimento ao trabalho da prefeitura na melhoria da infraestrutura e dos espaços públicos, reforçando o compromisso da gestão com o desenvolvimento urbano e o lazer da população.

LEIA MAIS: Veja o momento em que equipe de Gusttavo Lima bloqueia áudio para todas as emissoras durante transmissão do Sou Manaus 2025

A relação próxima entre Gusttavo Lima e o prefeito David Almeida foi destacada durante a apresentação, aproximando artistas, poder público e cidadãos em um momento de celebração cultural.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Manaus

Veja o momento em que equipe de Gusttavo Lima bloqueia áudio para todas as emissoras durante transmissão do Sou Manaus 2025

Shows no centro da capital tiveram transmissão com áudio cortado por ordem da equipe do cantor.

há 21 minutos

Manaus

Segurança integrada garante tranquilidade no Passo a Paço 2025, diz Secretário

Secretaria Municipal de Segurança detalha esquema operacional durante os três dias do evento.

há 26 minutos

Manaus

Público curte shows do Sou Manaus 2025 direto do mirante Lúcia Almeida

Fila quilométrica marca a espera para apresentações de Péricles, Gusttavo Lima e Ludmilla no feriado de 7 de Setembro.

há 1 hora

Manaus

Multidão forma fila quilométrica para show do Gustavo Lima no #SouManaus2025

Show do cantor goiano é um dos mais aguardados do Festival.

há 2 horas

Manaus

Políticos amazonenses participam de manifestação “Reaja Brasil” em Manaus

Movimento “Reaja Brasil” mobiliza manifestantes em Manaus e outras capitais no 7 de Setembro.

há 2 horas