Haitiana grávida passar mal e morre durante voo de Boa Vista para Brasília

Redação AM POST

Elunise Clervil, 27 anos, de nacionalidade haitiana, morreu no dia 02 de abril, durante um voo de Boa Vista para Brasília.

Segundo a Gol, a mulher teria passado mal e o avião precisou pousar em Manaus por conta do ocorrido.

Nesta segunda-feira (12) dez dias após o óbito, o corpo ainda está no Instituo Médico Legal e, até o momento, nenhum familiar entrou em contato com o órgão para fazer o reconhecimento. Os familiares podem entrar em contato com o IML de Manaus no telefone (92) 3216-6070.

Ainda de acordo com o IML, A necropsia foi iniciada e houve a necessidade de fazer exames complementares para esclarecimento da causa da morte. O órgão solicitou informações da Polícia Federal para verificar se a vítima possuía prontuário de refugiado e também está tentando contato com a Embaixada ou o Consulado do Haiti, para que seja prestado o apoio necessário à cidadã daquele país, tanto no que se refere à localização de familiares, eventual traslado do corpo e/ou sepultamento.