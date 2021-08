Hemoam convoca doadores de sangue O+ e O

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Fundação Hemoam convoca com urgência doadores de sangue O+ e O-. Os dois tipos estão com estoque crítico em decorrência da queda no comparecimento de doadores nas duas últimas semanas. A média de doações nos últimos 15 dias está em 130 doações diárias. Para manter o estoque em níveis normais esse número deve ser de 180 a 250 doações por dia.

De acordo com a gerente de captação de doadores, Flávia Rezende, a queda nas doações é sazonal e também pode estar relacionada ao período de vacinação contra a covid-19.

“Naturalmente, nessa época do ano, há essa queda de doações em todo país. Porém percebemos que muitas pessoas ainda têm dúvidas se podem doar após tomar a vacina contra a covid-19. Quem se vacinou com a AstraZeneca, Pfizer e Jassen pode doar sangue após sete dias da aplicação. Quem foi vacinado com a Coronavac pode doar após 48h de cada dose”, explicou Flávia.

Como doar sangue – Para ser doador, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e estar com boa saúde. Menores de 18 anos só podem doar com a presença dos pais ou responsável legal. É preciso estar bem alimentado e apresentar documento oficial com foto.

As doações estão sendo realizadas na sede da Fundação Hemoam, na Av. Constantino Nery, 4397, de segunda a sábado, das 7h às 18h. O posto de coleta, localizado na Maternidade Ana Braga está fechado temporariamente.

Quem contraiu Covid-19 ou outras síndromes respiratórias agudas, a doação pode ser realizada após 30 dias do desaparecimento total dos sintomas.

