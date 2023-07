Hipermercado DB é acusado de distribuir alimentos estragados para moradores de rua e transformar área de mata em lixão em Manaus

A Associação de Moradores do Conjunto Residencial Mundo Novo, acusa o Hiper DB Max Teixeira, localizado no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus, de supostas práticas de descarte ilegal de produtos vencidos e estragados além de realizar o descarte de alimentos considerados impróprios para o consumo humano em um matagal situado nos fundos da unidade, localizada na Rua 14.

A legislação brasileira afirma que a responsabilidade pela destinação final de produtos impróprios ou fora de validade para comercialização é das empresas produtoras (artigo 6º§ 5º da Lei 7.802/1989 com nova redação dada pela Lei nº 9.074/2000 e pelo artigo 53§ 4º do Decreto 4.074/2002). Entretanto, é função dos supermercados fazer a divisão e fazer a comunicação com os fornecedores para realizarem a remoção dos utensílios.

De acordo com a associação, já houve no dia 14 de julho deste ano uma reunião com o gerente do estabelecimento para discutir a questão. No entanto, nenhuma providência foi tomada.

Além das preocupações com o descarte irregular dos alimentos, a população aponta que o supermercado também estaria “doando” produtos vencidos e estragados para moradores em situação de rua e pessoas carentes.

Resposta

A reportagem do Portal AM POST procurou a assessoria da rede de supermercados que negou em nota as acusações.

“O Grupo DB informa que cumpre rigorosamente todos os protocolos de descarte e que não faz, sob hipótese nenhuma, doação de alimentos inapropriados para o consumo. O Grupo informa, ainda, que não recebeu nenhuma notificação oficial a respeito do que é retratado na matéria“, disse em nota.

Denúncia! Hiper DB joga comida estragada na rua Posted by Portal e TV CM7 Brasil on Tuesday, July 25, 2023

Redação AM POST*