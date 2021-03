Hiram Nicolau rebate ataques de apoiadores de Arthur Neto nas redes sociais: ‘pra cima de mim, não!’

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O ex-vereador Hiram Nicolau (PSD) disse que seguidores e apoiadores do ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB), estão lhe atacando e ofendendo sua família nas redes sociais após repercussão de vídeo em que crítica o ex-gestor tucano que fez uma publicação sobre a pandemia de covid-19 ter completado um ano na capital.

De acordo com Hiram, os ataques seriam perseguição de Arthur Neto contra ele. “Eu acabei de chegar em São Paulo e vi vários recados de vários perfis, que eu nunca vi na vida, defendendo o Arthur e me ofendendo e ofendendo minha família. Arthur, eu sei como funciona isso. Pra cima de mim não! Você não engana mais ninguém em nossa cidade”, disparou.

Sobre o vídeo

Em reação ao vídeo, Hiram Nicolau, classificou a fala de Arthur Neto como um ‘deboche com a população’. “Acabei de ver um vídeo que me deixou muito surpreso, do ex-prefeito Arthur Neto num claro deboche com a população de Manaus falando sobre a Covid-19. Esse ex-prefeito Arthur que na época da nossa grande crise teve como grande participação as entrevistas que dava do conforto de sua casa ou do estacionamento do Hospital de Campanha, porque ele não tinha coragem de entrar no hospital, não passava do estacionamento”, disparou.

“Quando descobriu que estava com Covid correu para São Paulo, infelizmente, não será conhecido como o prefeito que enfrentou a Covid, o senhor será conhecido como o prefeito que fugiu da Covid e foi para o Hospital Sírio Libanês se tratar abandonando o seu povo e a cidade de Manaus. Não é hora de brincadeiras, não é hora de deboches, o senhor não tem mais idade para isso”, finalizou.