Homem agride cachorro em estacionamento de supermercado em Manaus; vídeo

Notícias de Manaus – Um vídeo registrado por câmeras de segurança de um supermercado localizado na Avenida Silves, zona sul de Manaus, está gerando revolta nas redes sociais. Nas imagens, um homem é visto agredindo um cachorro no estacionamento do estabelecimento.

O suspeito chega ao local de motocicleta, estaciona e, ao se aproximar do animal, desce da moto e dá um chute no cachorro, que não reagiu de forma agressiva. Após o ato de violência, o homem segue para dentro do supermercado sem demonstrar qualquer arrependimento.

Felizmente, o cachorro foi resgatado e adotado por um casal, que já está fornecendo os cuidados necessários para sua recuperação. O animal sofreu lesões graves, mas está recebendo atendimento veterinário.

Até o momento, as autoridades locais não se pronunciaram sobre a investigação do caso.

