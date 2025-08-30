A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Homem agride cachorro em estacionamento de supermercado em Manaus; vídeo

Imagens registradas por câmeras de segurança mostram a violência contra o animal

Por Fernanda Pereira

30/08/2025 às 09:28

Ver resumo

Foto: Reprodução

Notícias de Manaus – Um vídeo registrado por câmeras de segurança de um supermercado localizado na Avenida Silves, zona sul de Manaus, está gerando revolta nas redes sociais. Nas imagens, um homem é visto agredindo um cachorro no estacionamento do estabelecimento.

PUBLICIDADE

O suspeito chega ao local de motocicleta, estaciona e, ao se aproximar do animal, desce da moto e dá um chute no cachorro, que não reagiu de forma agressiva. Após o ato de violência, o homem segue para dentro do supermercado sem demonstrar qualquer arrependimento.

Felizmente, o cachorro foi resgatado e adotado por um casal, que já está fornecendo os cuidados necessários para sua recuperação. O animal sofreu lesões graves, mas está recebendo atendimento veterinário.

PUBLICIDADE

Até o momento, as autoridades locais não se pronunciaram sobre a investigação do caso.

Leia mais: Guarda Municipal prende homem suspeito de agressão doméstica em Manaus

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Política

Projeto de Lei propõe retirada de tomadas em presídios do Amazonas para barrar detentos de usarem celulares

A proposta busca reduzir o uso de aparelhos celulares por internos.

há 13 minutos

Manaus

Embarque e desembarque de táxis, mototáxis e aplicativos terão áreas exclusivas no #SouManaus 2025

A iniciativa busca organizar o tráfego e garantir mais segurança e fluidez no acesso ao festival.

há 33 minutos

Brasil

Morre escritor Luis Fernando Verissimo aos 88 anos

Nos últimos anos, o escritor já havia enfrentado outros problemas de saúde.

há 50 minutos

Manaus

Agente do Detran agride motociclista durante abordagem em Manaus; vídeo

Incidente ocorreu após motociclista reagir agressivamente à remoção do veículo no bairro Compensa.

há 53 minutos

Caiu na rede é post!

Ximbinha processa Joelma por divisão de fazenda milionária no Pará e defesa da cantora rebate com críticas

Novo capítulo judicial reacende antiga disputa entre o ex-casal.

há 1 hora