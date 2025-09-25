A notícia que atravessa o Brasil!

Homem atropela e mata idosa durante perseguição na zona norte de Manaus

Condutor perseguia um motociclista acima do limite de velocidade e, ao jogar o carro para o acostamento, atingiu a pedestre.

Por Beatriz Silveira

25/09/2025 às 20:57

Notícias de Manaus – Uma mulher identificada como Vera Lúcia morreu após ser atropelada por um carro na Rua Padre João Ribeiro, no conjunto Canaranas, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, na manhã desta quinta-feira (25). Conforme o perito Denísio Júnior, o condutor de um Fiat Strada perseguia um motociclista e trafegava em alta velocidade — acima de 70 km/h em uma via cujo limite é de 40 km/h. Na tentativa de atingir a moto, o motorista lançou o veículo para o acostamento.

Durante a manobra, o carro acertou Vera Lúcia, que passava pelo local, causando ferimentos letais. O impacto foi tão violento que deixou a marca do corpo da vítima no para-brisa do veículo. Em seguida, o automóvel ainda colidiu com a traseira de um Fiat Uno e também de um Gol, só então parando.

Leia também: Homem é preso por agredir adolescente com quem tinha relacionamento e mantê-la em cárcere de privado em Manaus

A motocicleta, alvo da perseguição, também foi atingida. O condutor recebeu socorro no local e foi encaminhado a uma unidade hospitalar; não há atualização sobre o estado de saúde.

Após o acidente, o motorista do Fiat Strada tentou fugir a pé e se esconder em um estabelecimento, mas foi contido por populares. A Polícia Militar foi acionada, o homem acabou preso em flagrante e levado sob custódia para uma delegacia. A identidade não foi revelada. O caso será investigado para apurar as responsabilidades e circunstâncias da perseguição que culminou no atropelamento fatal.

