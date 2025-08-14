Homem cai em Rip-Rap e fratura várias partes do corpo na Zona Sul de Manaus

Notícias de Manaus – Na manhã desta quinta-feira (14), um incidente ocorreu na Av. Adalberto Valle, no bairro Betânia, zona Sul de Manaus. Um homem caiu em um rip-rap, gerando preocupação entre os transeuntes. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram rapidamente acionados para realizar o resgate.

Graças à rápida resposta das equipes de emergência, o homem foi resgatado com sucesso. Durante a operação, foi constatado que ele havia sofrido fraturas no calcanhar, além de ferimentos na cabeça. A equipe médica prestou atendimento imediato no local, garantindo que ele recebesse os cuidados necessários.

Após a estabilização de seu estado, o homem foi cuidadosamente retirado da área de risco e transportado para um hospital, onde continuaria recebendo tratamento adequado. Esse acidente destaca a importância da prontidão dos serviços de emergência e a necessidade de atenção ao passar por áreas com possíveis riscos.

A comunidade local expressou alívio pelo desfecho positivo da situação, enquanto aguarda mais informações sobre a recuperação do homem. Este incidente serve como um lembrete para que todos redobrem os cuidados ao transitar por locais potencialmente perigosos.