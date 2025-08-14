A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Homem cai em Rip-Rap e fratura várias partes do corpo na Zona Sul de Manaus

Vítima foi socorrida pelo SAMU.

Por Marcia Jornalist

14/08/2025 às 11:41 - Atualizado em 14/08/2025 às 12:24

Ver resumo

Notícias de Manaus – Na manhã desta quinta-feira (14), um incidente ocorreu na Av. Adalberto Valle, no bairro Betânia, zona Sul de Manaus. Um homem caiu em um rip-rap, gerando preocupação entre os transeuntes.  O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram rapidamente acionados para realizar o resgate.

PUBLICIDADE

Graças à rápida resposta das equipes de emergência, o homem foi resgatado com sucesso. Durante a operação, foi constatado que ele havia sofrido fraturas no calcanhar, além de ferimentos na cabeça. A equipe médica prestou atendimento imediato no local, garantindo que ele recebesse os cuidados necessários.

Após a estabilização de seu estado, o homem foi cuidadosamente retirado da área de risco e transportado para um hospital, onde continuaria recebendo tratamento adequado. Esse acidente destaca a importância da prontidão dos serviços de emergência e a necessidade de atenção ao passar por áreas com possíveis riscos.

PUBLICIDADE

LEIA MAIS: Escândalo: Crianças se enfrentam em lutas clandestinhas brutais na Zona Leste de Manaus; vídeo

A comunidade local expressou alívio pelo desfecho positivo da situação, enquanto aguarda mais informações sobre a recuperação do homem. Este incidente serve como um lembrete para que todos redobrem os cuidados ao transitar por locais potencialmente perigosos.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Brasil

Eduardo Bolsonaro ameaça Moraes e defende sanções dos EUA contra autoridades brasileiras

Deputado afirma que “liberdade vale mais do que a economia” e se compromete a ir “às últimas consequências”.

há 2 minutos

Polícia

Garota de programa é brutalmente espancada após cobrar cliente caloteiro em Manaus; Vídeo

Agressor está foragido.

há 4 minutos

Mundo

EUA apreendem US$ 700 milhões em bens de Nicolás Maduro

Procuradora-geral americana classifica ação como combate a “crime organizado” do regime chavista.

há 45 minutos

Famosos

Vídeo mostra influenciador Hytalo Santos emocionado ao receber apoio de pastora

O paraibano que é alvo de investigação por suposta sexualização infantil, aparece chorando em gravação antiga que viraliza nas redes.

há 49 minutos

Mundo

EUA revogam vistos de autoridades brasileiras ligadas ao Mais Médicos

Secretário de Estado Marco Rubio acusa funcionários de cumplicidade com trabalho forçado cubano.

há 58 minutos