Homem é achado chorando de dor após ser espancado e roubado por ladrões no Centro de Manaus

Notícias de Manaus – Na manhã desta terça (12) Eduardo Felipe Pimentel Linhares, de 30 anos, foi encontrado em estado grave nas proximidades da antiga Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, situada na avenida 7 de Setembro, no Centro de Manaus.

Ele foi brutalmente espancado por um grupo de quatro pessoas, que também roubaram seus pertences.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou Eduardo chorando de dor e clamando por ajuda. A situação foi alarmante, pois o local é frequentemente ocupado por moradores em situação de rua, o que dificultou o acesso das equipes de socorro.

As equipes de saúde prestaram atendimento imediato a Eduardo, que estava consciente, mas apresentava ferimentos significativos. A violência do ataque gerou preocupação entre os moradores da região, que relataram um aumento na criminalidade nas áreas centrais da cidade.

Esse incidente ressalta a urgência de medidas de segurança e proteção para as pessoas em situação de vulnerabilidade, além de destacar a necessidade de uma abordagem mais eficaz para combater a violência nas ruas