Homem é atropelado ao tentar atravessar trecho da Avenida Djalma Batista em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

José Alves Gomes, de 28 anos, foi atropelado enquanto tentava atravessar na tarde desta segunda-feira (22), um trecho da Avenida Djalma Batista, zona Centro-Sul de Manaus.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a polícia, o motorista do carro modelo Fox foi surpreendido com José tentando atravessar a avenida e não conseguiu frear. A vítima apresentava sinais de embriaguez e ficou com várias escoriações pelo corpo, inclusive no rosto.

José foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e levado à uma unidade hospitalar para os cuidados médicos.