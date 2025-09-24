Homem é atropelado por ônibus da linha 640 na Zona Norte de Manaus

Notícias de Manaus – Na manhã desta terça-feira (23), um homem, cujo nome não foi divulgado, foi atropelado por um ônibus da linha 640 na Avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Segundo relatos, a vítima tentou atravessar a via em um local sem faixa de pedestres, o que acabou provocando o acidente.

Antes do atropelamento, o homem quase foi atingido por um caminhão que conseguiu desviar a tempo. O motorista do ônibus relatou que não conseguiu frear a tempo, pois foi surpreendido pelo pedestre que entrou repentinamente na frente do veículo. O local onde o acidente aconteceu não possui faixa de pedestres, dificultando a travessia segura.

A vítima sofreu ferimentos na cabeça e em outras partes do corpo. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital João Lúcio para receber atendimento médico adequado.

Este episódio reforça a importância de atenção redobrada tanto por parte dos pedestres, que devem utilizar as faixas apropriadas, quanto dos motoristas, que precisam estar atentos em vias movimentadas para evitar acidentes.