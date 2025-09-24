A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Homem é atropelado por ônibus da linha 640 na Zona Norte de Manaus

Acidente ocorreu na Avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova.

Por Marcia Jornalist

24/09/2025 às 07:10

Ver resumo

Notícias de Manaus – Na manhã desta terça-feira (23), um homem, cujo nome não foi divulgado, foi atropelado por um ônibus da linha 640 na Avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

PUBLICIDADE

Segundo relatos, a vítima tentou atravessar a via em um local sem faixa de pedestres, o que acabou provocando o acidente.

Antes do atropelamento, o homem quase foi atingido por um caminhão que conseguiu desviar a tempo. O motorista do ônibus relatou que não conseguiu frear a tempo, pois foi surpreendido pelo pedestre que entrou repentinamente na frente do veículo. O local onde o acidente aconteceu não possui faixa de pedestres, dificultando a travessia segura.

PUBLICIDADE

A vítima sofreu ferimentos na cabeça e em outras partes do corpo. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital João Lúcio para receber atendimento médico adequado.

LEIA MAIS: Caso Djidja Cardoso: réus não conseguem liberdade mesmo com anulação de sentença condenatória em Manaus

Este episódio reforça a importância de atenção redobrada tanto por parte dos pedestres, que devem utilizar as faixas apropriadas, quanto dos motoristas, que precisam estar atentos em vias movimentadas para evitar acidentes.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Brasil

Soldado de 19 anos é encontrado morto após se afogar em rio

Jesuino Gonçalves desapareceu durante momento de lazer e corpo foi resgatado após buscas intensas.

há 33 minutos

Pará

Polícia prende quarto envolvido em assassinato de empresário no interior do Pará

Suspeito seria piloto da motocicleta usada no crime.

há 40 minutos

Brasil

Homem é preso em flagrante após matar desafeto com mais de 10 facadas

Crime aconteceu na Quadra 8 do Setor Sul e foi motivado por desavença passional.

há 45 minutos

Amazonas

Nove pessoas são indiciadas por crimes ambientais em invasão no bairro Tarumã

Polícia Civil aponta que grupo desmatou área de preservação permanente às margens de igarapé

há 57 minutos

Amazonas

MP fiscaliza obra de contenção na orla de Jutaí para evitar riscos à população

Procedimento administrativo vai fiscalizar cronograma e execução da construção

há 1 hora