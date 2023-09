Homem é denunciado acusado de se passar por assessor da diretoria do CBA em Manaus

Manaus/AM– Um homem identificado como Ronaldo Fonseca da Silva Junior, 37 anos, foi denunciado acusado de se passar por assessor da diretoria do Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA), gerido pela organização social Fundação Universitas de Estudos Amazônicos(FUEA), em Manaus.

De acordo com o vice-diretor da Fundação Universitas de Estudos Amazônicos(FUEA), Carlos Henrique, foi descoberto que Ronaldo estaria se passando por representante da organização e medidas cabíveis foram tomadas.

“Chegou até nós a informação de que esse tal de Ronaldo tem se passado como nosso representante, o que não é verdade. Esse homem não possui qualquer vínculo com a fundação. Estamos preocupados com as ações desse rapaz, mas já estamos tomando providências”, declarou.

“Descobrimos que Ronaldo não passava de um oportunista escroque, agindo como um verdadeiro golpista”, destacou.

Sobre ele

Ronaldo é apontado como um oportunista que vem aplicando golpes em Manaus e se identifica sempre como parente da honrada Família Câmara, que tem atuação política fortíssima no Amazonas. Porém, isso não é verdade.

Segundo fontes ouvidas pela reportagem, Ronaldo se infiltra no meio político, dizendo ser uma pessoa influente e prometendo vantagens em razão da sua falsa influência. Em suas redes sociais ele tem ostentado com fotos acompanhado de pessoas influentes como demonstração de prestígio, mas na verdade não passa de fotos de ocasião em eventos públicos.

A reportagem foi informada de pequenos golpes que teriam sido praticados por Ronaldo. Em um dos casos ele teria recebido dinheiro prometendo inserir uma empresa em processos de licitatórios no Estado, o que nunca aconteceu e o dono do estabelecimento ficou no prejuízo.

Em outra situação o homem teria prometido fornecer um celular abaixo do custo, se apropriou do dinheiro e nunca entregou o aparelho a vítima, identificada como Daniel.

O mais grave portanto é se fazer passar como assessor de Diretoria que nunca fez parte, e atualmente brada aos políticos que é influente na nova gestão do CBA.

Resposta

A reportagem tentou contato com Ronaldo diversas vezes por meio de ligação telefônica no número 9915x-xxx4, mas sempre fora de área e as mensagens enviadas não são respondidas. Procurado em seu endereço no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste, também não foi localizado.