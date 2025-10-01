Homem é detido com fuzil e drogas em condomínio no Tarumã, em Manaus

Notícias de Manaus – Na terça-feira (30), um homem de 41 anos, cuja identidade não foi divulgada, foi preso em um condomínio no Tarumã, zona Oeste de Manaus, portando um fuzil e drogas.

A ação ocorreu após uma denúncia que alertou a polícia sobre a presença de materiais ilícitos no local.

Uma equipe da Rocam (Ronda Ostensiva Cândido Mariano) se dirigiu ao condomínio Amazon Village e, ao abordar o suspeito, realizou uma revista em sua residência.

Durante a busca, os policiais encontraram um fuzil calibre 5.56, além de dois tablets de pasta base de cocaína, evidenciando a gravidade da situação.

Após a apreensão, o homem foi questionado e acabou confessando ser membro de uma facção criminosa. A polícia destaca a importância da colaboração da comunidade, com denúncias, que possibilitou a realização da operação e a apreensão das armas e drogas.

O caso foi encaminhado ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as devidas providências legais.