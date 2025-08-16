Homem é detido por moradores em Manaus após ser flagrado com dinheiro falso

Notícias de Manaus – Neste sábado (16), moradores do bairro Vila da Prata, na Zona Oeste de Manaus, conseguiram deter um homem suspeito de portar diversas cédulas falsas de R$100 antes da chegada da Polícia Militar. Segundo relatos, a ação foi resultado da atenção da comunidade, que percebeu a irregularidade e agiu rapidamente para conter o suspeito, impedindo que ele deixasse o local.

Testemunhas afirmaram que o homem circulava pelo bairro com as notas suspeitas e tentou enganar uma mulher. “Tentando dar calote na minha tia. Olha todas falsas. Tem mais de R$1 mil aqui”, disse um homem que gravou as imagens.

A rápida reação da população permitiu que ele fosse imobilizado e mantido sob vigilância até que os policiais chegassem. A Polícia Militar foi acionada imediatamente e efetuou a condução do suspeito às autoridades competentes.

“A gente foi atrás dele e ele correu mas foi capturado. Quem mora aqui pelo São Jorge, Vila da Prata e já trocou dinheiro com esse safado todas notas falsas”, destaca o homem.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a quantidade de cédulas apreendidas nem sobre os detalhes do andamento da investigação.