A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Homem é detido por moradores em Manaus após ser flagrado com dinheiro falso

Não foram divulgadas informações sobre a quantidade de cédulas apreendidas nem sobre o andamento da investigação.

Por Jonas Souza

16/08/2025 às 19:45 - Atualizado em 16/08/2025 às 21:02

Ver resumo

Notícias de Manaus – Neste sábado (16), moradores do bairro Vila da Prata, na Zona Oeste de Manaus, conseguiram deter um homem suspeito de portar diversas cédulas falsas de R$100 antes da chegada da Polícia Militar. Segundo relatos, a ação foi resultado da atenção da comunidade, que percebeu a irregularidade e agiu rapidamente para conter o suspeito, impedindo que ele deixasse o local.

PUBLICIDADE

Testemunhas afirmaram que o homem circulava pelo bairro com as notas suspeitas e tentou enganar uma mulher. “Tentando dar calote na minha tia. Olha todas falsas. Tem mais de R$1 mil aqui”, disse um homem que gravou as imagens.

A rápida reação da população permitiu que ele fosse imobilizado e mantido sob vigilância até que os policiais chegassem. A Polícia Militar foi acionada imediatamente e efetuou a condução do suspeito às autoridades competentes.

PUBLICIDADE

Leia mais: Michelle Bolsonaro ataca Lula: “pinguço” e responsável por tarifas impostas pelos EUA

“A gente foi atrás dele e ele correu mas foi capturado. Quem mora aqui pelo São Jorge, Vila da Prata e já trocou dinheiro com esse safado todas notas falsas”, destaca o homem.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a quantidade de cédulas apreendidas nem sobre os detalhes do andamento da investigação.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Manaus

Motoristas denunciam máfia dos flanelinhas durante show Tardezinha em Manaus

Vereador Rodrigo Guedes compartilhou as denúncias nas redes sociais.

há 37 minutos

Brasil

Michelle Bolsonaro ataca Lula: “pinguço” e responsável por tarifas impostas pelos EUA

Segundo Michelle, Lula “provoca” os Estados Unidos para que a família Bolsonaro “receba a culpa”.

há 2 horas

Brasil

Justiça mantém Hytalo Santos e o marido Euro presos após audiência de custódia

O casal é acusado de tráfico de pessoas e exploração sexual infantil.

há 2 horas

Mundo

Rússia cria catálogo online para adoção de crianças ucranianas com filtros de cor dos olhos e cabelo

O sistema, controlado pelo departamento de educação local sob comando de Moscou, exibe fotos e dados de saúde.

há 2 horas

Política

Sindicato aliado a Omar Aziz será um dos investigados por descontos ilegais no INSS

Senador será presidente da CPMI que investiga os sindicatos.

há 2 horas