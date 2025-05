Homem é encontrado morto após mal súbito em casa na zona centro-oeste de Manaus

A polícia esteve no local e registrou o caso como morte natural, mas aguarda o laudo definitivo do IML para encerrar o procedimento. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto para os exames complementares.

O relatório de ocorrência do Instituto Médico Legal (IML) indica que a vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória e apresentava sinais de traumatismo cranioencefálico, sugerindo que ele pode ter batido a cabeça ao desmaiar. A dinâmica exata do ocorrido ainda será analisada por peritos.

Segundo relatos, José estava sozinho em casa no momento do ocorrido. Ele foi encontrado horas depois por familiares, que estranharam sua ausência e decidiram verificar. Ao chegarem ao local, já encontraram o homem sem vida, caído no chão de um dos cômodos.

