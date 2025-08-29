Homem é preso após agredir mulher em estacionamento de SPA na Zona Norte de Manaus; Vídeo

Notícias de Manaus – Na noite de quinta-feira (28), uma confusão terminou em prisão no estacionamento do SPA Danilo Corrêa, localizado no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

Um homem foi detido após agredir uma mulher que vestia roupa vermelha, gerando tumulto entre os presentes.

Segundo relatos de testemunhas, a discussão começou depois que a vítima acusou o suspeito de roubo. Ela alegou que o homem havia colocado sua carteira dentro da bolsa dele, o que teria motivado a briga.

Em resposta, o acusado partiu para a agressão física, empurrando e desferindo golpes contra a mulher.

A cena chamou a atenção de quem estava no local. Revoltados, populares intervieram para conter o agressor e proteger a vítima, que ficou bastante abalada. A Polícia Militar foi acionada e chegou rapidamente ao SPA, conduzindo o suspeito à delegacia para os procedimentos legais.

Durante a confusão, a mulher recebeu apoio de profissionais da unidade de saúde e não precisou de internação, embora tenha apresentado escoriações leves.

O caso agora será investigado pelas autoridades competentes, que devem ouvir testemunhas para esclarecer se houve tentativa de furto ou se a confusão se limitou à agressão.

O episódio gerou indignação entre os presentes, que criticaram a violência e destacaram a importância da intervenção popular para impedir algo mais grave.