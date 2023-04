Homem é preso pela prática de maus tratos contra a própria mãe idosa em Manaus

Redação AM POST*

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Idoso (DECCI), prendeu em flagrante, na quarta-feira (26/04), um homem de 50 anos por crimes praticados sua genitora, uma idosa de 75 anos. A prisão ocorreu no bairro Ponta Negra, zona oeste.

De acordo com a delegada Andrea Nascimento, titular da unidade especializada, as diligências iniciaram após as equipes policiais receberam denúncias pelo disque 100, sobre possíveis maus tratos e negligência contra uma idosa, que estariam sendo cometidos pelo seu filho

“Com o recebimento das denúncias, imediatamente nos dirigimos ao local do fato e verificamos a procedência dos crimes. Na localidade, estava a idosa, a cuidadora da mesma e o autor. No imóvel, constatamos que, apesar de ser uma casa localizada em área nobre, o ambiente estava sujo, com móveis deteriorados e com muita poeira”, disse.

Conforme a titular, notou-se, também, a escassez de alimentos, pois havia somente restos de alimentos perecíveis e não perecíveis, e produtos indisponíveis para o consumo.

“Ainda no imóvel, foi constatado que a vítima estava em condições enfermas. Em conversa com a cuidadora da idosa, a mesma informou que precisava realizar afazeres domésticos, como limpar a casa e cozinhar, por determinação do autor, e estas não atribuições do serviço de cuidador de idoso. Ela nos relatou, também, que muitas vezes as cuidadoras precisavam levar alimentos e materiais de higiene para a idosa porque o autor nunca comprava o suficiente”, falou.

Segundo a delegada, a idosa tem uma renda salarial que a garantiam um bem estar a altura do seu padrão financeiro.

“Além da negligência, também há um desvio dos bens desta vítima. Ela foi encontrada em condições que não condizem com a sua classe social. Foi perceptível o descaso do indivíduo para com a própria mãe e, em razão dos fatos apresentados, foi dada voz de prisão em flagrante ao homem.

O homem irá responder por maus tratos, apropriação de bens e negligência e ficará à disposição do Poder Judiciário.