A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Homem é preso por furtar motocicletas em loja da zona centro-oeste de Manaus; Vídeo

Sirlan Mota Duarte tentou fugir ao ver a polícia.

Por Marcia Jornalist

14/09/2025 às 16:49

Ver resumo

Notícias de Manaus – Neste sábado (13), Sirlan Mota Duarte foi preso após ser acusado de furtar três motos de alta cilindrada de uma loja na zona centro-oeste de Manaus.

PUBLICIDADE

Ao notar a chegada da polícia, ele tentou escapar, mas foi detido na rua Malvarisco, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste da cidade.

Conforme o relatório policial, a equipe se dirigiu ao local após receber uma denúncia sobre as motocicletas furtadas, que teriam sido levadas durante a madrugada. Ao se deparar com os agentes, Sirlan tentou fugir, mas foi rapidamente contido.

PUBLICIDADE

Durante a abordagem, o homem admitiu sua participação no crime e revelou o esconderijo das motos. Duas das motocicletas foram localizadas em uma casa sem identificação na rua Malvarisco, enquanto a terceira foi encontrada na rua 5, todas na zona leste.

LEIA MAIS: Motorista sofre convulsão e bate em poste deixando vários feridos no Amazonas; Vídeo

Sirlan, junto com os veículos recuperados, foi encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para que as medidas legais apropriadas fossem adotadas.

As motocicletas recuperadas incluem:

  1. Triumph Preta, modelo Street Triple
  2. Triumph Preta, modelo Scrambler
  3. Triumph Preta, modelo Tiger

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Amazonas

Jovem é acidentalmente baleado com espingarda em canoa no interior do Amazonas

Vítima foi transferida para hospital após acidente.

há 29 minutos

Amazonas

Motorista sofre convulsão e bate em poste deixando vários feridos no Amazonas; Vídeo

Condutor perdeu o controle do veículo.

há 2 horas

Brasil

Após retirada de lesões da pele, Bolsonaro volta à prisão domiciliar

Exames apontaram anemia e pneumonia residual.

há 3 horas

Polícia

Líderes de facção de Coari são transferidos para Manaus após apreensão de 56 celulares

De acordo com as autoridades, a comunicação ilícita era favorecida pela localização do presídio de Coari.

há 5 horas

Brasil

Brasil passa a oferecer terapia gênica para AME no SUS com supervisão técnica

Ministério cria comitês para supervisionar uso do Zolgensma no SUS.

há 5 horas