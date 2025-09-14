Homem é preso por furtar motocicletas em loja da zona centro-oeste de Manaus; Vídeo

Notícias de Manaus – Neste sábado (13), Sirlan Mota Duarte foi preso após ser acusado de furtar três motos de alta cilindrada de uma loja na zona centro-oeste de Manaus.

Ao notar a chegada da polícia, ele tentou escapar, mas foi detido na rua Malvarisco, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste da cidade.

Conforme o relatório policial, a equipe se dirigiu ao local após receber uma denúncia sobre as motocicletas furtadas, que teriam sido levadas durante a madrugada. Ao se deparar com os agentes, Sirlan tentou fugir, mas foi rapidamente contido.

Durante a abordagem, o homem admitiu sua participação no crime e revelou o esconderijo das motos. Duas das motocicletas foram localizadas em uma casa sem identificação na rua Malvarisco, enquanto a terceira foi encontrada na rua 5, todas na zona leste.

Sirlan, junto com os veículos recuperados, foi encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para que as medidas legais apropriadas fossem adotadas.

As motocicletas recuperadas incluem: