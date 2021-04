Homem é resgatado por helicóptero após ser picado por cobra peçonhenta

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Departamento Integrado de Operações Aéreas (Dioa), da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), realizou, na tarde desta segunda-feira (05/04), o resgate aéreo de um homem picado por uma cobra peçonhenta, na comunidade Novo Canaã, localizada no Km 41 da BR-174, na zona rural de Manaus.

A solicitação do socorro foi feita pelo líder comunitário do local. O homem identificado como Jeferson Cruz de Oliveira, 27, foi picado na mão direita, na tarde de hoje, enquanto estava capinando um terreno. Além dos agentes da Segurança Pública, dois socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) participaram do resgate.

De acordo com o tenente-coronel Cavalcante, entre a ida e a volta da localidade, a equipe levou cerca de meia hora. A rapidez é decisiva para salvar a vida do homem. De barco, o trajeto levaria horas para ser percorrido.

“A rapidez que a gente se deslocou pode ter salvado a vida dele, nós conseguimos em meia hora resgatá-lo, e trazer para o atendimento médico, isso pode ter sido um fator primordial para a sobrevivência dele”, disse.

O helicóptero com o paciente desembarcou na Vila Olímpica, no Dom Pedro, zona centro-oeste. De lá, ele foi levado de ambulância pela equipe do SAMU para a Fundação de Medicina Tropical, onde vai receber tratamento especializado.

