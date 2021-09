Homem é salvo de acidente de trânsito por Bombeiros Militares em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) salvou um homem de 38 anos que estava preso nas ferragens de um veículo, nas proximidades do km 2 da rodovia AM 070. De acordo com o Centro de Operações Bombeiro Militar (Cobom), o atendimento foi registrado às 14h50 deste domingo (26/09).

Continua depois da Publicidade

Ainda segundo as informações do Cobom, a vítima era motorista do veículo marca Chevrolet, modelo Onix, que havia perdido o controle e descido um barranco.

Na ação, foram empregadas as viaturas auto tanque (AT-01), unidade de resgate (UR-20) e o auto rápido (AR-47).

Os bombeiros militares da AT-01 realizaram o salvamento veicular e a equipe do Grupamento de Resgate e Emergências Médicas (Grem) do CBMAM realizou os procedimentos de atendimento pré-hospitalar e levou a vítima até o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, localizado na avenida Mário Ypiranga, zona Centro-Sul de Manaus.

Continua depois da Publicidade

Segundo a equipe do Grem, a vítima estava com sinais vitais estáveis e sem fratura ou hemorragias aparentes.

* Com informações da assessoria de imprensa