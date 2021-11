Homem encontra cabeça e pernas do irmão esquartejado em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

MANAUS – Foram encontrados a cabeça e os membros inferiores do corpo de Policárpio Santos Guedes, de 26 anos, na tarde desta terça-feira (16), na comunidade da Sharp, do bairro do Armando Mendes, na Zona Leste de Manaus. Ainda pela manhã, o tronco e braços haviam sido encontrados em uma lixeira na rua Mutum, do mesmo bairro.

Continua depois da Publicidade

Segundo informações do pastor e irmão da vítima, Aguinaldo dos Santos, familiares e vizinhos fizeram buscas no local e acharam dois sacos e quando abriram, confirmaram que se tratava da cabeça e das pernas de Policarpio. Os olhos estavam furados e havia muitas marcas de agressão no corpo.

Aguinaldo afirmou ainda que não sabe a motivação do crime, já que a vítima era baterista de uma igreja evangélica e havia saído recente de um emprego, onde atuava como pedreiro. Ele estava desaparecido desde o domingo (14). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.