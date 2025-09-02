Homem fica ferido após capotar carro na avenida Coronel Teixeira em Manaus

Notícias de Manaus – Na noite desta terça-feira (2), um homem ficou ferido após o veículo que dirigia capotar na avenida Coronel Teixeira, que liga os bairros São Jorge e Ponta Negra, na zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações coletadas no local, a vítima conduzia um Celta prata quando colidiu com outro automóvel. Com o impacto, ele perdeu o controle da direção, ocasionando o capotamento do veículo.

Testemunhas que presenciaram o acidente prestaram auxílio imediato, ajudando o motorista a sair do carro antes da chegada do socorro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima para um hospital público da capital. Segundo informações da equipe médica, o condutor sofreu ferimentos, mas não corre risco de vida.

Equipes da Polícia Militar estiveram na via para controlar o tráfego e registrar a ocorrência. A perícia também foi acionada para avaliar a dinâmica do acidente e determinar as causas da colisão.

A avenida Coronel Teixeira é uma via de grande movimentação, e acidentes desse tipo reforçam a necessidade de atenção redobrada ao volante, principalmente durante a noite, quando a visibilidade é reduzida e o risco de colisões aumenta.