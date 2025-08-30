Homem filmado dando bicuda em cadela no estacionamento de supermercado comparece a delegacia em Manaus

Notícias de Manaus – O caso de agressão a uma cadela em Manaus voltou a gerar repercussão neste sábado (30), quando o homem flagrado em vídeo desferindo um chute contra o animal compareceu espontaneamente ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Praça 14, zona Sul da capital. O episódio, registrado no estacionamento de um supermercado na avenida Silves, causou indignação nas redes sociais após a divulgação das imagens.

No vídeo, o suspeito chega ao local em uma motocicleta, desce do veículo e, sem motivo aparente, desfere um violento chute contra a cadela, que não demonstrava qualquer sinal de agressividade. Em seguida, ele entrou normalmente no estabelecimento, sem demonstrar qualquer reação ou arrependimento imediato.

O homem, que não teve o nome revelado, compareceu à delegacia acompanhado de uma advogada. Em entrevista a uma equipe de reportagem local, declarou ser industriário e justificou a agressão alegando estresse e noites sem dormir. Ele afirmou ainda que, por não encontrar no supermercado o produto que buscava, acabou agindo “por impulso”.

Estado de saúde da cadela

O animal sofreu ferimentos significativos, mas foi resgatado por voluntários e rapidamente recebeu atendimento veterinário. Posteriormente, foi adotado por um casal, que assumiu os cuidados necessários para sua recuperação. A cadela está em acompanhamento e, segundo informações, apresenta evolução positiva no tratamento.

O que diz a lei

De acordo com a Lei Federal nº 9.605/1998, que trata dos crimes ambientais, a prática de maus-tratos a animais é considerada crime. A lei foi reforçada em 2020 pela Lei nº 14.064, que aumentou as penas para quem comete violência contra cães e gatos, estabelecendo reclusão de dois a cinco anos, além de multa e proibição de guarda. O caso registrado em Manaus se enquadra nessa legislação, cabendo às autoridades avaliar a responsabilização criminal do suspeito.

Repercussão e indignação

Nas redes sociais, milhares de internautas se manifestaram contra a agressão, cobrando punição exemplar ao homem que aparece nas imagens. Organizações de proteção animal também se posicionaram, ressaltando a necessidade de conscientização da sociedade e aplicação rigorosa da lei em casos de violência contra animais.

O processo seguirá em andamento no 1º DIP, enquanto a cadela segue recebendo cuidados de sua nova família.