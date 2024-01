Homem morre após cair de 15 metros em obra na zona centro-sul de Manaus

Notícia de Manaus – Na última quinta-feira (18), um trágico acidente vitimou um trabalhador identificado como Roberto Modesto Batista, de 62 anos. O homem caiu de uma altura de 15 metros enquanto realizava uma obra na avenida André Araújo, bairro Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com relatos da esposa da vítima, Roberto estava executando um serviço avulso para a empresa quando ocorreu o acidente. Após a queda, ele foi prontamente socorrido e conduzido ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto. Contudo, devido às múltiplas fraturas em seu corpo, o trabalhador não resistiu e veio a óbito na unidade hospitalar.

O caso foi formalmente registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde as autoridades deverão conduzir investigações para esclarecer as circunstâncias do acidente e verificar as responsabilidades envolvidas.

A fatalidade destaca a importância da segurança nas obras e a necessidade de medidas rigorosas para prevenir acidentes no setor da construção civil. A perda de Roberto Modesto Batista representa não apenas uma tragédia para sua família, mas também destaca a necessidade de revisão e reforço nas normas de segurança no ambiente de trabalho.

A comunidade e os órgãos competentes aguardam mais informações sobre as circunstâncias do incidente e esperam que medidas adequadas sejam tomadas para evitar que tragédias como essa se repitam no futuro.