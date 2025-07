Homem morre em colisão com moto na avenida Efigênio Salles

Notícias de Manaus – Um motociclista identificado como Fábio Cesar morreu na manhã deste sábado (19), após se envolver em um acidente na avenida Efigênio Salles, localizada na zona centro-sul de Manaus. O caso ocorreu nas proximidades do Motel Lebaron e ainda está sendo investigado pelas autoridades.

De acordo com o boletim da Polícia Militar, agentes da 16ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) patrulhavam a via quando encontraram a cena do acidente. A motocicleta, uma Yamaha NMax vermelha, de placa TAF-3B87, estava caída ao lado da vítima.

PUBLICIDADE

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegar ao local apenas pôde constatar o óbito do motociclista.

Leia mais: Vídeo: Carro capota, destrói poste e deixa sem energia parte do Tarumã-Açu em Manaus

A equipe de perícia criminal esteve na avenida para realizar os procedimentos técnicos e levantar informações que possam esclarecer as circunstâncias do acidente. O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo.

PUBLICIDADE

Até o momento, não há informações sobre outros veículos envolvidos na ocorrência. A Polícia Civil segue investigando o caso para determinar o que causou o acidente fatal.