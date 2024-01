Infelizmente, Auricélio sofreu um traumatismo craniano grave no impacto, não resistindo aos ferimentos e vindo a óbito no local do acidente. A equipe de socorro e resgate foi acionada, mas, infelizmente, não foi possível reverter a situação.

