Homem que aparece agredindo mulher em briga generalizada na Cachaçaria do Dedé é identificado

Redação AM POST*

Foi identificado como Miller Wollace Rodrigues Gonçalves um dos homens que aparece agredindo mulher em vídeos que circulam nas redes sociais de briga generalizada que ocorreu na noite dessa sexta-feira (18) durante confraternização de fim de ano do escritório Andrade & Câmara realizada na Cachaçaria do Dedé, no Shopping Ponta Negra. A informação é da REVISTA CENARIUM.

Nas imagens viralizadas nas redes sociais, Miller aparece agredindo homens e até uma mulher, não identificada, que participavam do evento.

Segundo a reportagem o nome de Miller Wollace foi conseguido por meio de contato com testemunhas da pancadaria. Atualmente ele se classifica como empresário mas já trabalhou como servidor público no Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) do Shopping Sumaúma, na zona Norte de Manaus. Em 20 de outubro deste ano, ele foi exonerado do cargo.

Confira:



De acordo com informações do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde a confusão foi registrada, a confusão foi iniciada por uma discussão envolvendo um assédio contra a mulher de um dos participantes da festa. Não se sabe se a pessoa era ligada a Miller.

A maioria dos envolvidos na briga registrou Boletim de Ocorrência (BO), tendo como profissão “advogado ou advogada”. De acordo com o 19º DIP, a tipologia dos crimes nos BOs foram “vias de fato”, “lesão corporal”, “desacato a autoridade” e “dano ao patrimônio privado”.

Miller desativou todas as suas redes sociais e no telefone ao qual reportagem teve acesso, ele não atendeu as chamadas nem as mensagens.

Leia mais na REVISTA CENARIUM