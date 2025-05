Homem que atirou bebida no rosto de atendente em Manaus se pronuncia: “Quem me conhece sabe que não sou agressivo”

Ele também pediu desculpas a seus amigos e familiares, ressaltando sua verdadeira natureza: “Todo mundo que me conhece sabe que não sou violento. Estou envergonhado e quero me retratar publicamente. Não sou essa pessoa que agrediu uma atendente.” Concluiu

Notícias de Manaus No último sábado, 3, um incidente ocorreu em uma loja de conveniência no posto de combustível da comunidade Rio Piorini, no bairro Terra Nova, Zona Norte de Manaus. Um cliente embriagado agrediu uma atendente ao jogar uma bebida em seu rosto, gerando revolta entre os presentes. Após o ocorrido, o homem se manifestou, oferecendo sua versão dos fatos.

