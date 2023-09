O venezuelano Luis Domingo Siso, de 60 anos, vai a Júri Popular no dia 18 de setembro, Fórum Henoch Reis, acusado de ter ateado fogo em casa lotérica localizada no no Mercado Municipal Adolpho Lisboa, Centro de Manaus, no dia 16 de agosto de 2022, resultando na morte de três pessoas. Uma quarta vítima sobreviveu.

O homem que responde pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio, encontra-se preso preventivamente. Conforme o inquérito policial Luis agiu sozinho no ataque criminoso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além do caso do homem que incendiou lotérica Acompanhe as notícias em tempo real do Brasil e Manaus/AM 24h por dia.

Entenda o caso

Quatro funcionários da lotérica foram internadas em estado grave no no Hospital 28 de Agosto, no dia 16 de agosto do ano passado quando ocorreu o incêndio. Destas morreram três que são: Carlos Henrique da Silva Pontes, de 50 anos, Henison Diego da Silva Mota, de 33 anos e Estefany Lima, de 23 anos. Apenas Andrielen Mota de Assis, 35, sobreviveu.

Imagens de uma câmera de segurança registraram toda a ação do homem que jogou gasolina na porta da lotérica e voltou para uma fila que se formava do lado de fora do local. Depois, ele volta para a porta, puxa algo da bolsa e é impedido por um outro homem. Os dois começam a brigar, mas em determinado momento o fogo se espalha no local.

Câmeras mostram momento em que homem ateia fogo no Mercado Adolpho Lisboa pic.twitter.com/tNCEJ6lRtq CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — AM POST (@portalampost) August 16, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O suspeito é segurado por outras pessoas e chega a ser agredido. Luís também foi internado com ferimentos graves devido espancamento e foi preso após receber alta médica.

Ele teria cometido o crime após um desentendimento por não conseguir realizar um procedimento de saque no local, segundo a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Acompanhe nosso Podcast ao vivo em: Amazônia TV. Clique aqui.

Redação AM POST*