Manaus

Homem rouba hidrômetro em Manaus e deixa conjunto sem água

Incidente no Conjunto Águas Claras é registrado em vídeo e gera preocupação entre moradores.

Por Marcia Jornalist

28/09/2025 às 21:26

Notícias de Manaus – Um vídeo que ganhou destaque em aplicativos de mensagens mostra um homem furtando o hidrômetro de uma residência no Conjunto Águas Claras, no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus.

O crime ocorreu na madrugada deste domingo, 28 de setembro, e resultou na interrupção do abastecimento de água para os moradores da área.

As imagens revelam o momento exato do furto, e testemunhas afirmam que a situação causou grande incômodo entre os vizinhos, que agora enfrentam dificuldades diárias devido à falta de água.

Informações adicionais apontam que esta casa já havia sido alvo de um roubo anteriormente, em 2024, e pertence a uma pessoa com deficiência visual, o que torna a situação ainda mais alarmante. A repetição dos crimes levanta questões sobre a segurança e a proteção das residências na região.

Os moradores estão em alerta e buscam formas de se resguardar contra novos furtos, demonstrando preocupação com a segurança de suas propriedades e a tranquilidade do bairro.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura.

