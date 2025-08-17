Homem se machuca ao perder controle da moto em curva de Manaus

Notícias de Manaus – Um motociclista, ainda não identificado, ficou ferido após perder o controle da moto e sofrer uma queda na Avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus, na manhã deste domingo (17). O acidente aconteceu por volta das 5h40, nas proximidades do Terminal 3.

PUBLICIDADE

Segundo informações preliminares, o homem estava saindo de casa para trabalhar como motociclista de aplicativo quando perdeu a direção do veículo ao fazer uma curva. A motocicleta caiu e arrastou-se por cerca de oito metros na pista.

Durante a queda, o motociclista sofreu ferimentos no ombro, além de várias escoriações pelo corpo. Ele foi rapidamente socorrido e encaminhado a um hospital da capital, onde permanece sob avaliação médica com suspeita de fratura na clavícula.

PUBLICIDADE

Leia também: Homem que mutilou companheira em 2016 volta a ameaçá-la e é preso no Amazonas

Fonte: AM POST. Leia mais em

Testemunhas relataram que o acidente aconteceu de forma rápida, sem a participação de outros veículos, e que o impacto poderia ter sido ainda mais grave se o motociclista não tivesse conseguido controlar parcialmente a queda. Autoridades de trânsito reforçam a importância de atenção redobrada em curvas e velocidade compatível para evitar acidentes.

O caso segue em apuração, e a perícia deve analisar se fatores como condições da via ou excesso de velocidade contribuíram para o acidente. Enquanto isso, motoristas e motociclistas são alertados para manter cautela nas vias urbanas, especialmente em horários de menor visibilidade.