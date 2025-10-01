Homens escalam torre da Ponte Rio Negro para praticar rapel e desafiam limites no topo do monumento; assista

Notícias de Manaus – Vídeos que circulam nas redes sociais têm gerado repercussão em Manaus ao mostrarem um grupo de homens no topo da torre central da Ponte Jornalista Phelippe Daou, conhecida popularmente como Ponte Rio Negro. A cena chama atenção não apenas pela ousadia, mas também pelo risco extremo envolvido.

Nas imagens, um dos rapazes aparece operando um drone que registrou todo o momento. Em outra gravação, o mesmo homem surge sentado à beira da estrutura, com as pernas para fora, sem qualquer tipo de equipamento de proteção. O que mais impressionou os internautas foi que, além de se expor ao perigo, ele chega a preparar uma bebida com ervas e gelo no alto da torre.

Os vídeos ainda mostram o trio praticando rapel na estrutura principal da ponte, localizada na região metropolitana de Manaus. O registro gerou críticas pela imprudência e preocupação com a segurança no local.

A Ponte Rio Negro é considerada a mais alta do Brasil em seu mastro central, com 190 metros de altura. Com 3.595 metros de extensão, a obra liga Manaus ao município de Iranduba e é um dos principais cartões-postais do Amazonas. Justamente por sua importância e pela altura, a travessia é uma área de segurança restrita, e práticas como escaladas, rapel e filmagens não autorizadas são proibidas.

De acordo com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), as imagens foram feitas no ano passado e não houve qualquer tipo de autorização para a ação. A pasta reforçou que atividades do tipo são estritamente vetadas no local, uma vez que colocam vidas em risco. Além disso, informou que trabalha na implantação de um sistema de monitoramento por câmeras para reforçar a segurança da ponte e coibir esse tipo de prática.