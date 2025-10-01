A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Homens escalam torre da Ponte Rio Negro para praticar rapel e desafiam limites no topo do monumento; assista

A Ponte Rio Negro é considerada a mais alta do Brasil em seu mastro central, com 190 metros de altura.

Por Natan AMPOST

01/10/2025 às 10:16 - Atualizado em 01/10/2025 às 10:39

Ver resumo

Notícias de Manaus – Vídeos que circulam nas redes sociais têm gerado repercussão em Manaus ao mostrarem um grupo de homens no topo da torre central da Ponte Jornalista Phelippe Daou, conhecida popularmente como Ponte Rio Negro. A cena chama atenção não apenas pela ousadia, mas também pelo risco extremo envolvido.

PUBLICIDADE

Nas imagens, um dos rapazes aparece operando um drone que registrou todo o momento. Em outra gravação, o mesmo homem surge sentado à beira da estrutura, com as pernas para fora, sem qualquer tipo de equipamento de proteção. O que mais impressionou os internautas foi que, além de se expor ao perigo, ele chega a preparar uma bebida com ervas e gelo no alto da torre.

Os vídeos ainda mostram o trio praticando rapel na estrutura principal da ponte, localizada na região metropolitana de Manaus. O registro gerou críticas pela imprudência e preocupação com a segurança no local.

PUBLICIDADE

A Ponte Rio Negro é considerada a mais alta do Brasil em seu mastro central, com 190 metros de altura. Com 3.595 metros de extensão, a obra liga Manaus ao município de Iranduba e é um dos principais cartões-postais do Amazonas. Justamente por sua importância e pela altura, a travessia é uma área de segurança restrita, e práticas como escaladas, rapel e filmagens não autorizadas são proibidas.

De acordo com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), as imagens foram feitas no ano passado e não houve qualquer tipo de autorização para a ação. A pasta reforçou que atividades do tipo são estritamente vetadas no local, uma vez que colocam vidas em risco. Além disso, informou que trabalha na implantação de um sistema de monitoramento por câmeras para reforçar a segurança da ponte e coibir esse tipo de prática.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Brasil

Barroso avalia antecipar aposentadoria do STF e revela que decisão será definida após retiro espiritual

A aposentadoria compulsória do ministro, está prevista para 2033, quando completará 75 anos.

há 1 minuto

Polícia

Mulher é assassinada com tiro na cabeça em plena luz do dia em Manaus

Thereza Cristina de Lima Jaume é morta a tiros no Bairro Petrópolis.

há 10 minutos

Polícia

Dupla ‘taca o terror’ e realiza arrastão em frente a loja de açaí na Zona Leste de Manaus

Dois rapazes são vítimas de roubo em frente a comércio.

há 50 minutos

Brasil

Cenas de terror: Facção decapita homem em via pública e deixa moradores em pânico; Assista

Márcio foi capturado por membros do CV que o executou com extrema violência.

há 2 horas

Brasil

Veja momento em que procurador-geral é executado com tiro na cabeça ao caminhar com cachorro

Vítima foi executada em plena via pública.

há 2 horas