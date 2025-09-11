A notícia que atravessa o Brasil!

Homens trocam socos durante protesto de rodoviários em Manaus

Com atrasos salariais e paralisação em curso, usuários enfrentam longas esperas.

Por Beatriz Silveira

11/09/2025 às 16:58

Notícias de Manaus – A paralisação dos rodoviários em Manaus voltou a impactar o deslocamento de milhares de passageiros nesta quinta-feira, com registros de confusão em pontos estratégicos do sistema. Enquanto dezenas de motoristas e trabalhadores mantêm o movimento, usuários relatam longas esperas e dificuldade para cumprir compromissos, em mais um dia de prejuízo ao direito de ir e vir.

Em meio ao impasse, o Sinetram (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas) é cobrado por uma resposta objetiva sobre os atrasos recorrentes nos salários dos trabalhadores. A categoria sustenta que a regularização dos pagamentos é condição para o restabelecimento integral do serviço.

Leia também: Motoristas do transporte público de Manaus realizam paralização parcial e ameaçam greve geral

Também foi feita uma cobrança pública à Prefeitura de Manaus para que abra diálogo imediato com os rodoviários e apresente um planejamento de contingência capaz de evitar novas interrupções no transporte coletivo. “Deixo minha cobrança para que a Prefeitura dialogue com a categoria e monte um planejamento que evite esse tipo de problema inaceitável, que prejudica grande parte da população manauara”, diz a manifestação.

Enquanto não há acordo, a orientação a passageiros é buscar rotas alternativas, acompanhar atualizações oficiais e redobrar a atenção em áreas onde há concentração de ônibus e trabalhadores, a fim de evitar aglomerações e novos conflitos. A expectativa é de que as partes avancem em um entendimento que assegure a normalização gradual da frota e a regularidade dos pagamentos.

