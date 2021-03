Horário de funcionamento das feiras de bairros será ajustado em Manaus; confira

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Governo do Amazonas vai ajustar o horário de funcionamento das feiras localizadas nos bairros, que passarão a operar das 7h às 17h, a partir da próxima segunda-feira (15/03). As feiras abastecedoras, como a Manaus Moderna e Feira da Banana, continuam funcionando das 4h às 15h. A informação foi dada pelo governador Wilson Lima durante a reunião semanal, por videoconferência, com representantes dos poderes e órgãos de controle, nesta quinta-feira (11/02).

As demais restrições, estabelecidas no Decreto 43.522, continuam valendo até o próximo dia 21 de março. No encontro, foram apresentados os dados epidemiológicos e da rede de assistência à saúde. “É importante para que todo mundo entenda todas as nossas ações e, também, como prova desse nosso compromisso de transparência, em todas as questões relacionadas à Covid-19”, ressaltou o governador.

Na rede de saúde do Amazonas, a taxa de ocupação está em 54% em leitos clínicos e 83% em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes diagnosticados com Covid-19. A média móvel de casos caiu 29% e a de óbitos 50%, na comparação com 14 dias atrás.

Na reunião com representantes dos poderes e órgãos de controle, o governador destacou que participou, na manhã de hoje, de audiência virtual da Comissão Temporária do Senado, criada para acompanhar as ações contra a Covid-19 (CTCovid19), onde ressaltou que o Amazonas planeja receber pacientes de outros estados, quando a taxa de ocupação de leitos de UTI diminuir.

“Assim que nós tivermos a segurança necessária, quando nossa taxa de ocupação de leitos de UTI diminuir, nós vamos receber pacientes de outros estados. Mas já começamos a construção do Projeto Gratidão, como retribuição do que eles fizeram pelo povo do Amazonas no momento mais difícil da pandemia”, disse Wilson Lima.