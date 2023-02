Hospital 28 de Agosto realiza mais de sete mil cirurgias em 2022

Redação AM POST

O Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, unidade da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas (SES-AM), alcançou números consideráveis em seu balanço de cirurgias realizadas entre os meses de janeiro a dezembro de 2022. Ao todo, 7.216 procedimentos cirúrgicos foram feitos pela equipe do HPS, englobando várias especialidades médicas à disposição dos pacientes da unidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Referência na região Norte, o HPS 28 de Agosto conta com profissionais especializados para atendimento de urgência e emergência nas áreas de ortopedia, clínica médica, nefrologia, urologia, cirurgia geral, vascular e terapia intensiva. Além das cirurgias, também foram realizados 2.908 exames diagnósticos, como broncoscopia, endoscopia, colangiopancreatografia retrógrada endoscópica e retirada de corpo estranho.

A diretora do hospital, Júlia Marques, avalia de forma positiva o balanço na área cirúrgica da unidade de saúde, que conta com profissionais à disposição para realizar as cirurgias em qualquer horário, dependendo do nível de urgência e emergência do paciente e conforme avaliação médica.

“Foram mais de sete mil pacientes, que tivemos a satisfação de realizar essas cirurgias e trazer de volta a esperança de uma vida com mais saúde. O HPS 28 de Agosto tem uma equipe de profissionais engajados na saúde pública, que atendem nessa área tanto no período diurno quanto noturno, somos uma unidade de urgência e emergência e uma cirurgia é sempre um processo delicado e que precisa ser avaliado”, disse a diretora, que também destaca o carácter científico e de pesquisa realizado pelos profissionais da saúde que compõem o hospital.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em números detalhados de cirurgias realizadas, a unidade contabilizou 3.008 casos de cirurgia geral, 2.384 de ortopedia, 370 de urologia, 1.231 vasculares e 223 cirurgias plásticas reparadoras.