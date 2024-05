Hospital divulga quadro de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro

Notícias de Manaus – O Hospital Santa Júlia, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro está internado, divulgou na manhã desta segunda-feira (6), o boletim médico do paciente.

De acordo com infectologista Alexandre Souza, Bolsonaro chegou no dia 4 de maio no Hospital Santa Júlia com quadro de desidratação e infecção na perna esquerda com diagnóstico de erisipela.

PUBLICIDADE

O paciente passou por procedimentos, medicamentos, e recebeu alta no mesmo dia para cumprir agenda que o trouxe a Manaus.

Na noite do mesmo dia foi reinternado para antibiótico terapia venosa.

Na madrugada desta segunda-feira (6), ele apresentou um quadro de dor abdominal, e após vários exames, os profissionais descartaram sinais de obstrução intestinal.

PUBLICIDADE

O paciente segue com boa evolução e com previsão de transferência para São Paulo na tarde de hoje, 06 de maio.

“O presidente será transferido de UTI aérea, o que não significa que ele está grave, é só uma forma de transferência. Vamos ter médico, vamos ter enfermeiro, é uma aeronave preparada, e vai ser transferido para o Hospital Vila Nova Star, em São Paulo”, disse o médico.

Alexandre também explicou sobre a causa da erisipela: “Essa bactéria é comum de aparecer. O presidente explicou que a agenda dele está lotada, muito tempo em pé, e pode ter acontecido uma lesão, um pequeno ferimento, que pode ter infeccionado e ele não ter percebido”.

“O presidente segue estável, já caminhou pelo hospital, que é uma forma de tratamento para prevenir outras intercorrências. A transferência é para que ele continue com antibiótico intravenoso e para ficar mais próximo da família também”.