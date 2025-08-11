A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Hospital João Lúcio busca familiares de paciente internado após atropelamento

Os contatos podem ser feitos pelo telefone (92) 99378-8158 ou diretamente no Serviço Social do hospital.

Por Jonas Souza

11/08/2025 às 13:32

Notícias de Manaus – O Hospital e Pronto Socorro (HPS) João Lúcio, administrado pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), está solicitando apoio da população para identificar e localizar os familiares de um paciente internado na unidade desde o dia 30 de julho de 2025.

PUBLICIDADE

Leia mais: Jornal americano diz que STF e Moraes promovem “golpe de Estado” contra a democracia brasileira

Segundo informações do Serviço Social do hospital, o homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após ter sido atropelado. Ele está sem documentos e apresenta uma cicatriz no lado direito do peito, o que pode auxiliar no reconhecimento.

PUBLICIDADE

A direção do HPS João Lúcio reforça que qualquer informação que possa levar à localização da família é de extrema importância. Os contatos podem ser feitos pelo telefone (92) 99378-8158 ou diretamente no Serviço Social do hospital, localizado na avenida Cosme Ferreira, nº 3.937, bairro Coroado, zona leste de Manaus.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Brasil

Aeronave russa sancionada pelos EUA pousa em Brasília

O caso reforça a atenção da comunidade internacional sobre o Brasil em meio às tensões geopolíticas globais.

há 17 minutos

Política

Vereador quer criar o ‘Dia da Sobriedade’ em Manaus

Informações sobre o PL foram divulgadas no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL).

há 18 minutos

Amazonas

Senador Eduardo Braga anuncia mobilização no Congresso para derrubar veto de Lula que prejudica avanço da BR-319

A medida vetada impacta diretamente a reconstrução do “trecho do meio” da BR-319, considerado o maior gargalo da rodovia.

há 32 minutos

Brasil

Líder de Lula compara ordem de Trump para remoção de moradores de rua em Washington ao nazismo

Deputado José Guimarães critica duramente decisão do presidente norte-americano.

há 59 minutos

Caiu na rede é post!

Vaza áudios e prints de conversas entre Tirullipa e suposta amante; confira

Humorista é casado há mais de 15 anos.

há 1 hora