Hospital João Lúcio busca familiares de paciente internado após atropelamento

Notícias de Manaus – O Hospital e Pronto Socorro (HPS) João Lúcio, administrado pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), está solicitando apoio da população para identificar e localizar os familiares de um paciente internado na unidade desde o dia 30 de julho de 2025.

PUBLICIDADE

Leia mais: Jornal americano diz que STF e Moraes promovem “golpe de Estado” contra a democracia brasileira

Segundo informações do Serviço Social do hospital, o homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após ter sido atropelado. Ele está sem documentos e apresenta uma cicatriz no lado direito do peito, o que pode auxiliar no reconhecimento.

PUBLICIDADE

A direção do HPS João Lúcio reforça que qualquer informação que possa levar à localização da família é de extrema importância. Os contatos podem ser feitos pelo telefone (92) 99378-8158 ou diretamente no Serviço Social do hospital, localizado na avenida Cosme Ferreira, nº 3.937, bairro Coroado, zona leste de Manaus.