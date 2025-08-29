A notícia que atravessa o Brasil!

Manaus

Hospital João Lúcio busca familiares de paciente internado na unidade

Homem foi admitido na unidade pelo Samu e permanece sem identificação.

Por Fernanda Pereira

29/08/2025 às 07:35

Foto: Divulgação

Notícias de Manaus – O serviço social do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dr. João Lúcio Pereira Machado, unidade da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), solicita a colaboração da população para ajudar na localização de familiares de um paciente que segue internado sem identificação.

O homem foi conduzido à unidade pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no dia 24 de agosto, após ser vítima de agressão física. Atualmente, encontra-se sob cuidados intensivos, impossibilitado de fornecer informações pessoais e necessitando do acompanhamento de familiares.

Desta forma, a unidade pede, a quem tiver alguma informação que ajude na localização da família do paciente, que entre em contato pelos números (92) 3249-9062 e 99378-8158 ou procure o Serviço Social do hospital, localizado na avenida Cosme Ferreira, 3.937, no bairro Coroado, zona leste de Manaus.

