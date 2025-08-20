A notícia que atravessa o Brasil!

Hospital João Lúcio busca familiares de paciente internado na unidade

Vítima de atropelamento por motocicleta, homem permanece na unidade sem identificação.

Por Fernanda Pereira

20/08/2025 às 13:48

Foto: Divulgação

Notícias de Manaus – O serviço social do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dr. João Lúcio Pereira Machado, unidade da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), solicita a colaboração da população para ajudar na localização de familiares de um paciente que permanece internado na unidade.

O homem, ainda sem identificação, foi admitido no HPS no dia 4 de agosto, após atropelamento por motocicleta. O paciente encontra-se impossibilitado de falar em razão de seu estado de saúde, necessitando de acompanhamento de familiares.

Desta forma, a unidade pede, a quem tiver alguma informação que ajude na localização da família do paciente, que entre em contato pelos números (92) 3249-9062 e 99378-8158 ou procure o Serviço Social do hospital, localizado na avenida Cosme Ferreira, 3.937, no bairro Coroado, zona leste de Manaus.

