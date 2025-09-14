Hospital Platão Araújo registra aumento de 66% em cirurgias ortopédicas após reestruturação dos serviços

Notícias de Manaus – O Hospital e Pronto Socorro (HPS) Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo, localizado na zona leste de Manaus, registrou um crescimento expressivo no número de cirurgias realizadas nos últimos dois meses. Dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES) apontam que os procedimentos ortopédicos tiveram alta de 66%, enquanto o volume total de cirurgias cresceu 33,4%. A mudança é atribuída a uma série de medidas de reestruturação implantadas pelo Governo do Amazonas, que resultaram em maior agilidade, eficiência e resolutividade no atendimento.

PUBLICIDADE

Segundo a secretária de Saúde, Nayara Maksoud, a unidade realizava em média 210 cirurgias ortopédicas por mês. Após as melhorias, o número saltou para cerca de 340 procedimentos mensais. No total, as cirurgias passaram de 453 ao mês para 620. “Mais do que números, os resultados têm reflexo direto na vida dos pacientes, que agora são atendidos de forma mais ágil e com maior qualidade”, destacou a gestora.

Grande parte da demanda no HPS Platão Araújo é composta por pacientes vítimas de acidentes de trânsito, que necessitam de cirurgias complexas em razão de politraumas e fraturas. Para atender esse perfil de forma mais eficiente, a unidade adotou medidas estruturais importantes, entre elas o funcionamento ininterrupto das salas cirúrgicas, 24 horas por dia, sete dias por semana, e o abastecimento contínuo de materiais necessários às operações.

Leia também: Isabelle Nogueira é detonada após postar foto com ministra de Lula: “vendida”

PUBLICIDADE

De acordo com o diretor-geral do hospital, Marcelo Azevedo, essas mudanças reduziram drasticamente o tempo de espera por uma cirurgia ortopédica. Antes, o paciente poderia aguardar semanas pelo procedimento; agora, o prazo médio é de apenas 48 horas. “Com a agilidade, conseguimos não apenas reduzir filas, mas também antecipar o início da recuperação dos pacientes, permitindo que retomem suas atividades com maior rapidez”, explicou.

Outro fator decisivo foi a criação de um protocolo de emissão de laudos de risco cirúrgico em tempo recorde. Para isso, foi formada uma equipe exclusiva de médicos e enfermeiros que se dedicam integralmente ao serviço. O resultado foi a redução do prazo de entrega desses laudos de 48 horas para apenas 40 minutos, o que garante a liberação imediata para as cirurgias quando há condições clínicas.

O Governo do Amazonas tem reforçado que a saúde é prioridade e que investimentos em tecnologia, infraestrutura e ampliação de serviços fazem parte de um plano de modernização do sistema estadual. No caso do Platão Araújo, a mudança no modelo de gestão é considerada fundamental para os avanços obtidos.

Com o aumento significativo no número de procedimentos e a melhoria dos fluxos internos, o hospital se consolida como referência em cirurgias ortopédicas no estado, especialmente no atendimento de urgência e emergência decorrente de acidentes. O impacto direto é sentido pelos pacientes e suas famílias, que passam a ter acesso mais rápido ao tratamento, ampliando as chances de recuperação e qualidade de vida.