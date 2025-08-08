A notícia que atravessa o Brasil!

Hospital solicita ajuda para localizar parentes de homem desorientado em Manaus

Homem deu entrada no hospital desorientado.

Por Beatriz Silveira

08/08/2025 às 22:02

Notícias de Manaus – O serviço social do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, vinculado à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), está solicitando apoio da população para encontrar familiares de um paciente atualmente internado na unidade.

O homem foi identificado como João Teixeira de Albuquerque e deu entrada no hospital no dia 26 de julho de 2025. Segundo a equipe, o paciente apresenta quadro de desorientação, conseguindo se comunicar verbalmente, mas sem condições de informar endereço, dados pessoais adicionais ou nomes de parentes que possam ser contatados.

De acordo com o HPS João Lúcio, todo esforço está sendo feito para garantir o atendimento e o cuidado necessários, mas a presença de familiares é fundamental para fornecer informações que auxiliem na condução do tratamento e no bem-estar do paciente.

Qualquer pessoa que possua dados que ajudem a localizar parentes ou conhecidos de João Teixeira de Albuquerque pode entrar em contato pelo telefone (92) 99378-8158. Outra opção é comparecer pessoalmente ao Serviço Social do hospital, localizado na avenida Cosme Ferreira, nº 3.937, bairro Coroado, zona leste de Manaus.

A direção da unidade reforça que a colaboração da comunidade pode ser decisiva para que o paciente seja reencontrado com seus familiares, possibilitando a continuidade do acompanhamento médico de forma mais efetiva e humanizada.

