Hotel da seleção brasileira em Manaus tem segurança reforçada

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) reforçou o policiamento durante a chegada da seleção brasileira masculina de futebol, em Manaus, na madrugada desta segunda-feira (11/09), para o jogo entre Brasil e Uruguai. O jogo acontece no próximo dia 14 de outubro, na Arena da Amazônia, válido pela 12ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo FIFA Catar 2022.

Continua depois da Publicidade

De acordo com o coronel Hermes Macêdo, coordenador da operação Arena 33, o desembarque da seleção contou com a escolta da Polícia Rodoviária Federal (PRF), acompanhada da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e Guarda Municipal.

“Nas instalações onde as seleções brasileira e do Uruguai estão hospedadas foi realizado o cercamento para que as pessoas não ultrapassem a área. A Polícia Militar está em frente aos hotéis das delegações para manter o controle”, disse o coronel.

Grupo Marte – Ainda de acordo com o coordenador da operação, o Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos (Marte), da Polícia Militar, está fazendo uma varredura nos hotéis, veículos utilizados pelas seleções, aeroporto e Arena da Amazônia.

Continua depois da Publicidade

“Todos os locais utilizados pelas delegações vão passar por uma varredura minuciosa para verificar se o ambiente está totalmente limpo e seguro”, finalizou Hermes.

A Polícia Militar e o IMMU também vão reforçar a segurança nos estádios onde serão realizados os treinos da seleção brasileira. Os treinos não serão abertos ao público.