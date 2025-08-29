HPS João Lúcio pede ajuda para localizar familiares de paciente internado após acidente de moto

Notícias de Manaus – O Serviço Social do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dr. João Lúcio Pereira Machado solicita apoio da população para encontrar familiares de um paciente internado na unidade.

O homem foi conduzido ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no dia 17 de agosto, após sofrer um acidente de moto. Ele possui uma tatuagem no braço esquerdo com o nome “Lucimete” e a figura de um diamante.

Devido ao estado de saúde, o paciente permanece sob cuidados intensivos e não consegue fornecer informações pessoais, sendo necessária a presença de familiares para acompanhamento.

Quem tiver informações que possam ajudar na localização da família deve entrar em contato com o Serviço Social do HPS João Lúcio, pelos telefones (92) 3249-9062 ou 99378-8158, ou comparecer diretamente ao hospital, localizado na avenida Cosme Ferreira, nº 3.937, bairro Coroado, zona leste de Manaus.